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Политика

Ощущая поддержку правительства региона, у промышленников прибавляется уверенность, - Михаил Першин

01 октября 2019 13:16  [68] Политика

Ощущая поддержку правительства региона, у промышленников прибавляется уверенность. Об этом заявил генеральный директор ПАО "Завод "Красное Сормово" Михаил Першин, говоря о результатах деятельности Глеба Никитина за два года в должности губернатора Нижегородской области.

По его словам, "на текущий момент мы видим реальное желание и заинтересованность региональных властей в развитии промышленности области". "Запущено несколько важных проектов, например, "Бережливая губерния", участие в которых способствует оптимизации производства на предприятиях и повышению культуры производства, что положительно сказывается на всех этапах производственного цикла", - отметил Михаил Першин.

"Что касается завода "Красное Сормово", за последние пару лет мы приступили к внедрению бережливых технологий, за счёт чего смогли сократить цикл строительства судна и увеличить нашу производительность труда при минимальных экономических вложениях", подчеркнул собеседник агентства, отметив при этом, что "ведётся работа по подготовке высококвалифицированных кадров - в сотрудничестве со школой №79 и Нижегородским политехом запущены первые школьные классы с инженерно-судостроительным уклоном, впервые проведён образовательный школьный лагерь на территории завода".

"Мы уверенно смотрим в будущее и, конечно, уверенности у нижегородских промышленников прибавляется, когда ощущается поддержка правительства региона", - добавил в заключение гендиректор ПАО "Завод "Красное Сормово".

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