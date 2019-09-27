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Экономика

Альфа-Банк предложил клиентам повышенные ставки по накопительному счету до 6,5%

01 октября 2019 13:35  [78] Экономика

С 1 октября по 31 декабря 2019 года клиенты Альфа-Банка могут оформить накопительный "Альфа-Счет" в рублях с повышенной ставкой и получать 6,5% уже с первого месяца размещения средств. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

По счетам, открытым в декабре 2019 текущего года, повышенная процентная ставка также будет применятся в течение 2-х первых календарных месяцев хранения средств на накопительном "Альфа-Счете" — до 31 января 2020 года включительно.

Ставка 6,5% годовых начисляется на минимальный остаток в рублях за первые два календарных месяца хранения средств на накопительном "Альфа-Счете" при осуществлении покупок по дебетовым картам Альфа-Банка на сумму от 10 000 рублей в месяц.

Максимальная сумма для применения ставки 6,5% годовых действует сумму не более, чем 10 млн рублей для клиентов в рамках пакетов услуг "Премиум", "Максимум+", Private, и не более 1 млн руб — для остальных клиентов.

"Альфа-Банк предложил уникальную возможность получить максимальную выгоду по сбережениям на фоне общей политики снижения ставок на российском финансовом рынке. Мы уверены, что наше предложение вызовет большой интерес у клиентов, которые хотят не просто надежно сохранять свои сбережения, но и получить высокую доходность", — говорит руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

Открыть и пополнить "Альфа-Счет" клиенты могут любым удобным способом: в интернет-банке "Альфа-Клик", в мобильном приложении "Альфа-Мобайл", в отделении или через контакт-центр, напомнили в пресс-службе банка.

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