Последние новости рубрики Культура и отдых
01 октября 2019 14:39  [105] Телетрансляция спектаклей фестиваля "Театральное Приволжье" стартовала одновременно в 14 регионах ПФО
27 сентября 2019 18:12  [290] Закулисье цирка: создатель шоу "5 континентов" Гия Эрадзе рассказал, что ждет нижегородцев на манеже
27 сентября 2019 17:22  [6539] Нижегородский цирк станет постановочным
27 сентября 2019 16:43  [341] Премьера спектакля "Продавец дождя" в Нижегородском театре драмы им.Горького
27 сентября 2019 13:39  [302] Международный день пожилых людей отметят в Нижнем Новгороде
27 сентября 2019 13:24  [599] Детскую площадку и площадку для выгула собак открыли после благоустройства в нижегородском парке Пушкина
27 сентября 2019 13:07  [563] Сроки сдвинуты на три месяца: подрядчик обещает завершить благоустройство Гребного канала к 15 октября
27 сентября 2019 12:02  [255] Спецпоказ фильма "Тайна печати Дракона" прошел в Нижнем Новгороде
27 сентября 2019 10:57  [340] "Для маленького человека очень важно, чтобы рядом находился мудрый наставник", - Евгений Лебедев
27 сентября 2019 09:45  [283] Экологический праздник "Желудь" пройдет в Нижнем Новгороде 29 сентября
Культура и отдых

Телетрансляция спектаклей фестиваля "Театральное Приволжье" стартовала одновременно в 14 регионах ПФО

01 октября 2019 14:39  [105] Культура и отдых

Впервые в России телетрансляция спектаклей фестиваля "Театральное Приволжье" стартовала одновременно в 14 регионах ПФО с 1 октября 2019 года. Проект реализуется по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Ранее президент России объявил 2019 год - Годом театра.

Теперь в течение 28 дней в прайм-тайм на 14 региональных каналах ПФО (вещание на 21 кнопке) и на информационном канале кабельной сети "Дом.ру" лучшие школьные и студенческие труппы будут соревноваться в конкурсе.

Все участники - финалисты своих регионов. На первом этапе в проекте участвовали 7 тысяч юных актёров из 483 коллективов - 94 студенческих и 331 школьного. Конкурсные спектакли посмотрели около 114 тысяч зрителей ПФО.

Победители "Театрального Приволжья", занявшие первые места в своих категориях, получат по 200 тысяч рублей на постановку следующих спектаклей, за вторые места — по 140 тысяч рублей, за третьи — 100 тысяч рублей. Достойные призы будут вручены и лучшим актерам, режиссерам и участникам конкурса театральных афиш.

Цель проекта — расширение культурного кругозора молодежи.

Молодые актеры не только соревнуются в сценическом мастерстве, но и активно участвуют в социальных акциях. Так, победители регионального этапа в Кировской области показывают постановку в домах-интернатах для престарелых и инвалидов и в детских реабилитационных центрах, а самарцы подготовили театральный квест для воспитанников областного Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Иволга". Видеоверсии всех спектаклей-конкурсантов можно посмотреть также на сайте проекта театральноеприволжье.рф

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
27 сентября 2019 16:43Премьера спектакля "Продавец дождя" в Нижегородском театре драмы им.Горького

Нижегородский государственный театр драмы им.Горького

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph