Телетрансляция спектаклей фестиваля "Театральное Приволжье" стартовала одновременно в 14 регионах ПФО Культура и отдых

Впервые в России телетрансляция спектаклей фестиваля "Театральное Приволжье" стартовала одновременно в 14 регионах ПФО с 1 октября 2019 года. Проект реализуется по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Ранее президент России объявил 2019 год - Годом театра.

Теперь в течение 28 дней в прайм-тайм на 14 региональных каналах ПФО (вещание на 21 кнопке) и на информационном канале кабельной сети "Дом.ру" лучшие школьные и студенческие труппы будут соревноваться в конкурсе.

Все участники - финалисты своих регионов. На первом этапе в проекте участвовали 7 тысяч юных актёров из 483 коллективов - 94 студенческих и 331 школьного. Конкурсные спектакли посмотрели около 114 тысяч зрителей ПФО.

Победители "Театрального Приволжья", занявшие первые места в своих категориях, получат по 200 тысяч рублей на постановку следующих спектаклей, за вторые места — по 140 тысяч рублей, за третьи — 100 тысяч рублей. Достойные призы будут вручены и лучшим актерам, режиссерам и участникам конкурса театральных афиш.

Цель проекта — расширение культурного кругозора молодежи.

Молодые актеры не только соревнуются в сценическом мастерстве, но и активно участвуют в социальных акциях. Так, победители регионального этапа в Кировской области показывают постановку в домах-интернатах для престарелых и инвалидов и в детских реабилитационных центрах, а самарцы подготовили театральный квест для воспитанников областного Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Иволга". Видеоверсии всех спектаклей-конкурсантов можно посмотреть также на сайте проекта театральноеприволжье.рф