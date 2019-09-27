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Общество

Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в акции "Сохраним лес!"

01 октября 2019 15:09  [60] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в акции "Сохраним лес!", которая стартовала в регионе 1 октября 2019 года. Кампания по посадке леса продлится до конца октября. Принять участие в ней смогут все желающие.

О местах и датах проведения мероприятий по посадке леса в разных районах региона можно узнать на сайте департамента лесного хозяйства.

"Мне очень приятно, что уже в первый день акции "Сохраним лес!" в ней приняли участие почти 200 нижегородцев, многие приходили с детьми, активно проявили себя ученики школьных лесничеств. Такие кампании помогают привлечь внимание людей к важным вопросам бережного отношения к родной земле, воспитать уважительное отношение к природе у детей с ранних лет", - заявил губернатор.

Всего в 2019 году в Нижегородской области планируется высадить около 5 тысяч га нового леса, в том числе, на месте бывших горельников.

Глеб Никитин добавил, что общенациональная кампания "Сохраним лес!" проходит в рамках нацпроекта "Экология" по указу президента.

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