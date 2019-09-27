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Бизнес

Топ-менеджеры банка и группы "Открытие" вошли в топ-1000 лучших менеджеров России-2019

01 октября 2019 15:13  [55] Бизнес

Президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов вошел в число бизнес-лидеров - самую престижную номинацию ежегодного рейтинга 1000 лучших менеджеров России, который составляет "Коммерсант". В ежегодный рейтинг включаются ведущие топ-менеджеры компаний различных отраслей экономики и масс-медиа, пояснили в пресс-службе банка.

Вице-президент, директор департамента коммуникаций, пресс-секретарь президента-председателя правления банка "Открытие" Анна Кантер-Амелькина возглавила рейтинг лучших директоров по общественным и корпоративным связям среди коммерческих банков.

В число победителей в различных номинациях также вошли: заместитель президента- председателя правления банка "Открытие" Дмитрий Левин, руководитель ИТ-блока банка "Открытие Сергей Русанов, руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка "Открытие" Евгений Сидоров, начальник управления корпоративных коммуникаций банка "Открытие" Наталья Рыжова, вице-президент, директор юридического департамента банка "Открытие" Александр Полуянов, руководитель блока по работе с персоналом банка "Открытие" Елена Салихова.

Кроме того, в рейтинг 1000 лучших топ-менеджеров России вошли Владимир Крекотень, недавно назначенный генеральным директором компании "Открытие" брокер", а также Дмитрий Лаврентьев, директор по персоналу страховой компании "Росгосстрах", входящей в группу "Открытие".

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