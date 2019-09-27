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Общество

ГЖД планирует пустить электрички до Кстова

01 октября 2019 15:34  [33] Общество

Горьковская железная дорога – филиал ОАО "РЖД" – планирует пустить электрички между Нижним Новгородом и Кстово. Об этом сообщил начальник ГЖД Анатолий Лесун на пресс-конференции 1 октября 2019 года.

По его словам, нижегородский филиал РЖД ведет переговоры с правительством региона по поводу нового маршрута электричек.

По предварительной оценке, инвестиции в проект составят 1,2 млрд рублей. Эти средства будут получены благодаря инвестпрограмме РЖД. Также возможно привлечение средств из регионального бюджета.

"Этот проект еще находится в разработке. Рано говорить о стопроцентной реализации. Но в моем понимании мы должны сегодня освобождать трассы и заботиться об экологии. В этом направлении мы будем совместно с городом и областью работать", - подчеркнул Анатолий Лесун.

Электричка будет курсировать между станциями "Зелецино", расположенной близ одноименной деревни, и "Мыза", находящейся в Советском районе Нижнего Новгорода.

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