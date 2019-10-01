Нижегородский театр "Комедiя" начал работать над новым спектаклем про "плохих парней"

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Нижегородский театр "Комедiя" начал работать над новым спектаклем по пьесе Рэя и Майкла Куни "Братишки". Об этом сообщает пресс-служба театра.
В основу постановки легла пьеса "Том, Дик и Гарри".
"Классическая комедия положений в стремительном темпе, с непредсказуемыми поворотами сюжета", - говорится в информации.
В центре повествования состоятельная семья Тома и Линды Кервуд. Они ждут в гости женщину, которая решит, готовы ли они стать приемными родителями. В этот момент к ним приезжают братья Тома — Дик и Гарри, отличающиеся особым безрассудством.
В спектакле будут задействованы заслуженный артист РФ Валерий Кондратьев, заслуженный артист РФ Елена Ерина, Михаил Булатов, Руслан Строголев, Татьяна Киселева, Иван Гапонов, Дмитрий Ерин, Алёна Баранова и Давид Людовик.
Отмечается, что художник спектакля Борис Шлямин уже создал эскизы будущих декораций.
Дата премьеры пока неизвестна.
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