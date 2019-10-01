Последние новости рубрики Культура и отдых
01 октября 2019 17:09  [12] Нижегородский театр "Комедiя" начал работать над новым спектаклем про "плохих парней"
01 октября 2019 14:39  [147] Телетрансляция спектаклей фестиваля "Театральное Приволжье" стартовала одновременно в 14 регионах ПФО
27 сентября 2019 18:12  [290] Закулисье цирка: создатель шоу "5 континентов" Гия Эрадзе рассказал, что ждет нижегородцев на манеже
27 сентября 2019 17:22  [6544] Нижегородский цирк станет постановочным
27 сентября 2019 16:43  [350] Премьера спектакля "Продавец дождя" в Нижегородском театре драмы им.Горького
27 сентября 2019 13:39  [303] Международный день пожилых людей отметят в Нижнем Новгороде
27 сентября 2019 13:24  [599] Детскую площадку и площадку для выгула собак открыли после благоустройства в нижегородском парке Пушкина
27 сентября 2019 13:07  [563] Сроки сдвинуты на три месяца: подрядчик обещает завершить благоустройство Гребного канала к 15 октября
27 сентября 2019 12:02  [255] Спецпоказ фильма "Тайна печати Дракона" прошел в Нижнем Новгороде
27 сентября 2019 10:57  [340] "Для маленького человека очень важно, чтобы рядом находился мудрый наставник", - Евгений Лебедев
Культура и отдых

Нижегородский театр "Комедiя" начал работать над новым спектаклем про "плохих парней"

01 октября 2019 17:09  [12] Культура и отдых

Фото: театр

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский театр "Комедiя" начал работать над новым спектаклем по пьесе Рэя и Майкла Куни "Братишки". Об этом сообщает пресс-служба театра.

В основу постановки легла пьеса "Том, Дик и Гарри".

"Классическая комедия положений в стремительном темпе, с непредсказуемыми поворотами сюжета", - говорится в информации.

В центре повествования состоятельная семья Тома и Линды Кервуд. Они ждут в гости женщину, которая решит, готовы ли они стать приемными родителями. В этот момент к ним приезжают братья Тома — Дик и Гарри, отличающиеся особым безрассудством.

В спектакле будут задействованы заслуженный артист РФ Валерий Кондратьев, заслуженный артист РФ Елена Ерина, Михаил Булатов, Руслан Строголев, Татьяна Киселева, Иван Гапонов, Дмитрий Ерин, Алёна Баранова и Давид Людовик.

Отмечается, что художник спектакля Борис Шлямин уже создал эскизы будущих декораций.

Дата премьеры пока неизвестна.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph