"Самое главное, что мы добились уверенной победы как на выезде, так и дома", - Денис Москвин Спорт

Фото: НРО "Единая Россия"

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов обыграл польскую "Легию Варшава" и прошел в групповую стадию турнира. Игра завершилась со счетом 78:63, по сумме двух матчей преимущество "Нижнего" составило 28 очков (152:124).

По словам председателя правления баскетбольного клуба "Нижний Новгород", депутата Государственной Думы Дениса Москвина, выход на международную арену – показатель уровня профессионализма клуба.

"Самое главное, что мы добились уверенной победы как на выезде, так и дома, и вышли в групповой этап Лиги Чемпионов. Таким образом, баскетбольный клуб "Нижний Новгород" стал единственной спортивной командой, которая представляет наш город, нашу область на международном уровне. В прошлом сезоне мы успешно сыграли в плей-офф Лиги Чемпионов, и в этом сезоне ставили себе одной из приоритетных задач выход в групповой этап этого международного турнира" - рассказал Денис Москвин по итогам матча.

По словам главного тренера БК "Нижний Новгород" Зорана Лукича, выход в регулярный сезон Баскетбольной Лиги Чемпионов был одной из главных задач на этот сезон.

"Победа очень важна для нас. Однако не могу сказать, что доволен игрой своей команды. Становится понятно, что нужно что-то менять внутри коллектива. Сейчас начинается очень важный период в Единой Лиге ВТБ, поэтому, надеюсь, успеем сделать необходимые коррекции. Важно, что сумели внести изменения в собственную игру по ходу третьей четверти, сменили темп, начали действовать более агрессивно. Обратите внимание, во второй половине мы получили от соперника всего 22 очка, в том числе один трехочковый, и тот исключительно из-за ошибки нашего большого. Если бы он правильно среагировал, то было бы всего 19. Вот он ключ к победе! Но почему мы пропустили 41 очко в первой половине – это для меня как для тренера большой вопрос. И, конечно, большое спасибо болельщикам, которые пришли поддержать нас в этот вечер", - поделился впечателениями он.

"Нижний" примет участие в групповой стадии турнира второй год подряд. О том, насколько это интересный турнир, можно судить по играм прошлого года. Напряженные матчи, интрига до последних секунд и интересные соперники.

В этом сезоне оппонентами "Нижнего" по групповой стадии станут испанский "Тенерифе" (победитель Баскетбольной Лиги Чемпионов в сезоне 16-17гг. и полуфиналист прошлого сезона), немецкий "Бамберг" (чемпион Кубка Германии сезоне 18-19гг., полуфиналисты прошлого розыгрыша Лиги чемпионов), греческий "Перистери" (четвертая команда чемпионата Греции), латвийский "ВЭФ" (чемпион Латвии в прошлом сезоне), турецкий "Газиантеп" и чешский "Нимбург" (многократный чемпион чемпионата Чехии и Кубка Чехии).

Первый матч в групповой стадии "Нижний Новгород" проведет 15 октября в испанском городе Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна, соперником станет местный "Тенерифе".

СПРАВКА:

Лига Чемпионов FIBA – турнир между европейскими клубами, основанный в 2016 году. Этот сезон станет четвертым в истории турнира.

В 2017-2018 "Нижний" не преодолел стадию квалификации, уступив бельгийскому "Антверпу". После этого наша команда приняла участие в Кубке Европы FIBA, турнире рангом ниже.

В сезоне 2018-2019 наша команда блестяще преодолела отборочный этап, состоявший тогда из трех раундов, и впервые привезла Лигу Чемпионов в наш город. Кроме того, "НН" стал первым российским клубом, попавшим в плей-офф этого турнира, и даже дошел до стадии четвертьфинала.