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Общество

Два пешеходных моста через р.Левинка отремонтировали в Нижнем Новгороде

01 октября 2019 18:18  [59] Общество

Два пешеходных моста через р.Левинка отремонтировали в Нижнем Новгороде после обращения жителей к главе Владимиру Панову. На очереди еще четыре моста, сообщили в пресс-службе администрации.

По словам главы администрации Московского района Владимира Кропотина, речка Левинка начинается от Московского шоссе и проходит через весь район до Сормова. Единственный путь для местных жителей перейти с одной стороны района на другую – это шесть мостиков, которые не видели капитального ремонта более 15 лет.

Также в Московском районе гибионными конструкциями отремонтировали пешеходно-автомобильный мост на улице Лучистой в поселке Березовая Пойма. Сейчас ведется работа на таком же мостике по улице Карпинского.

"Будут организованы проходы для жителей, которые, чтобы перейти из Сормовского в Московский район, были вынуждены выходить на проезжую часть. Сейчас у них будут комфортные условия, переходить не по проезжей части, а по тротуару с ограждением", - добавил Владимир Кропотин.

Всего в 2019 году в Московском районе будет отремонтировано шесть пешеходных мостов: ул. Березовская, д.2 (около школы №74), ул. Линдовская, д.50, пер. Рессорный (ул. Красных Зорь, д.17), ул. Березовская, д.102, Московское шоссе (вблизи остановки ул. Березовская"), сквер по ул. Красных Зорь.

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