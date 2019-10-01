Активисты проекта "Чистая страна" партии "Единая Россия" дали старт всероссийской акции "Сохраним лес!" в Нижегородской области Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Активисты "Единой России" и "Молодой Гвардии", представители департамента лесного хозяйства Нижегородской области и неравнодушные жители приняли участие в высадке саженцев в Богородском лесничестве. Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции "Сохраним лес!" и проекта "Чистая страна" партии "Единая Россия" 1 октября 2019 года.

Экологический десант из более 100 волонтеров высадился в лесном массиве около деревни Заозерье Богородского района. Перед началом работы все участники прошли инструктаж. Основным инструментом использовался "меч Колесова" - узкая стальная лопата для посадки сеянцев и саженцев лесных культур.

Как рассказал региональный координатор федерального партийного проекта "Чистая страна", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов, все работали слаженно, в группах по два человека. Всего сегодня в Богородском лесничестве было высажено почти 10 000 сеянцев двухлетней сосны.

"Цель данной экологической акции - провести посадку как можно большего количества новых деревьев в регионе. В рамках проекта "Чистая страна" мероприятия по озеленению уже стали доброй традицией. И с каждым разом к ним присоединяется все больше неравнодушных нижегородцев. Ведь лес - наше самое большое природное богатство, залог экологической безопасности и основа жизни будущих поколений. Хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в наших акциях и всегда рады принять в свои ряды новых волонтеров", - отметил координатор проекта.

Акция "Сохраним лес!" стартовала в регионе 1 октября и продлится до конца месяца. Всего в 2019 году в Нижегородской области планируется высадить около 5 000 га нового леса, в том числе, на месте бывших горельников. О местах и датах проведения мероприятий по посадке леса в разных районах региона можно узнать на сайте департамента лесного хозяйства Нижегородской области.