Лазерная коррекция зрения: как подготовиться к процедуре?

Лазерная коррекция зрения – это для многих уникальный шанс избавиться от проблем со зрением, необходимости носить очки и покупать линзы. В этом случае не нужна дополнительная подготовка. Понятно, что у любой процедуры имеются показания и противопоказания. Лазерная коррекция не является исключением. Более детально с услугой ознакомит ссылка https://glaza.help/.

Лазерная коррекция направлена на возвращение естественной формы роговице. Процедура непростая, но результативная. К выбору поставщика услуги стоит относиться предельно внимательно. В этом случае экономить нежелательно.

Перед операцией очень важно следовать всем рекомендациям врача. Желательно отказаться от ношения очков и линз. Процесс подготовки нужно инициировать минимум за месяц. Кроме того, необходимо, как можно меньше смотреть телевизор, и уделять минимум времени компьютеру. Глазам очень важно дать отдохнуть. Нежелательно употреблять алкоголь и принимать противовоспалительные средства. В ином случае кровь будет склонна к разжижению.

Кроме того, необходимо отказаться от нанесения косметики и применения любых препаратов. Перед операцией пациент должен хорошо выспаться. Если непосредственно на старте вмешательства в работу глазного органа, человек испытывает некоторое напряжение, врач обычно разрешает пациенту принять успокоительное.

Если операция будет выполнена успешно, пациент сможет видеть чётко и ясно, вне зависимости от расстояния. После операции, зачастую клиент клиники может сразу отправляться домой. При этом на следующий день необходимо в обязательном порядке посетить лечащего врача. Также наступает время для восстановительного лечения. Речь идёт о каплях, которые закапывают в глаза. Дозу и вид лекарств определяет исключительно лечащий врач.

В период реабилитации запрещается заниматься тяжёлым физическим трудом и употреблять алкоголь. Удивительно, что операция проводится единожды, а эффект после неё сохраняется на всю жизнь. На него способны оказать негативное воздействие только возрастные изменения.

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