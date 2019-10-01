База технических условий по выдаче регистраций в России

Опытные производители знают, что для поставки своей продукции обязательно нужно пройти сертификацию. Данный ресурс предлагает выдачу технические-условия-ст.рф.

Данной услугой пользуются как начинающие предприниматели, так и опытные компании. Для каждой группы клиентов, компания открывает следующие преимущества:

Международные предприниматели. Компания успешно производит сертификацию товаров от европейских производителей. Кроме того, в копилке у них есть более 7 успешных проектов, связанных с азиатскими и латиноамериканскими производителями.

Начинающие производители в РФ. Для этой группы клиентов открываются дополнительные возможности, ведь компания предоставляет льготные условия на оформление документации.

Действующие производители. Компания разработала специальные условия для этой группы клиентов, позволяющие отсрочить платеж на 60 дней.

Импортеры. Компания активно сотрудничает с таможенными органами, поэтому предоставляет свои услуги даже таким компаниям.

Сама процедура оформления проходит в несколько этапов:

Консультация со специалистом. Коммерческое предложение. Заключение договора между компанией и клиентом. Оформление всей необходимой документации. Доставка документов. Гарантийные обязательства.

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