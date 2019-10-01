База технических условий по выдаче регистраций в России

Опытные производители знают, что для поставки своей продукции обязательно нужно пройти сертификацию. Данный ресурс предлагает выдачу технические-условия-ст.рф.
Данной услугой пользуются как начинающие предприниматели, так и опытные компании. Для каждой группы клиентов, компания открывает следующие преимущества:
- Международные предприниматели. Компания успешно производит сертификацию товаров от европейских производителей. Кроме того, в копилке у них есть более 7 успешных проектов, связанных с азиатскими и латиноамериканскими производителями.
- Начинающие производители в РФ. Для этой группы клиентов открываются дополнительные возможности, ведь компания предоставляет льготные условия на оформление документации.
- Действующие производители. Компания разработала специальные условия для этой группы клиентов, позволяющие отсрочить платеж на 60 дней.
- Импортеры. Компания активно сотрудничает с таможенными органами, поэтому предоставляет свои услуги даже таким компаниям.
Сама процедура оформления проходит в несколько этапов:
- Консультация со специалистом.
- Коммерческое предложение.
- Заключение договора между компанией и клиентом.
- Оформление всей необходимой документации.
- Доставка документов.
- Гарантийные обязательства.
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