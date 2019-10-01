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База технических условий по выдаче регистраций в России

02 октября 2019 11:36  [45]

Опытные производители знают, что для поставки своей продукции обязательно нужно пройти сертификацию. Данный ресурс предлагает выдачу технические-условия-ст.рф.

Данной услугой пользуются как начинающие предприниматели, так и опытные компании. Для каждой группы клиентов, компания открывает следующие преимущества:

  • Международные предприниматели. Компания успешно производит сертификацию товаров от европейских производителей. Кроме того, в копилке у них есть более 7 успешных проектов, связанных с азиатскими и латиноамериканскими производителями.
  • Начинающие производители в РФ. Для этой группы клиентов открываются дополнительные возможности, ведь компания предоставляет льготные условия на оформление документации.
  • Действующие производители. Компания разработала специальные условия для этой группы клиентов, позволяющие отсрочить платеж на 60 дней.
  • Импортеры. Компания активно сотрудничает с таможенными органами, поэтому предоставляет свои услуги даже таким компаниям.

Сама процедура оформления проходит в несколько этапов:

  1. Консультация со специалистом.
  2. Коммерческое предложение.
  3. Заключение договора между компанией и клиентом.
  4. Оформление всей необходимой документации.
  5. Доставка документов.
  6. Гарантийные обязательства.

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