Разновидности самосвалов и особенности устройства

Современная техника позволяет эффективно справляться с различными задачами. Во время строительных работ довольно часто используют китайские самосвалы для вывоза или ввоза различных материалов.

Особенности устройства и разновидности

Самосвал — это разновидность саморазгружающегося автомобиля, предназначенного для транспортировки сыпучих или небольших грузов. Сам транспорт оснащен прицепом, куда погружают материалы для перевозки.

Данное оборудование активно используется в сельскохозяйственном хозяйстве во время сбора урожая. Самосвалы используются для проведения мелиоративных задач. Коммунальные службы тоже довольно часто используют это транспортное средство для уборки снежных завалов и устранения мусора.

В зависимости от типа направления использования, различают следующие виды самосвалов:

Карьерные. Такие модели зачастую используются на горно-обогатительных комбинатах. Эта разновидность самосвалов отличается высокой грузоподъемностью (до 450 тонн) и увеличенной мощностью. К сожалению, данные модели имеют значительные ограничения по скорости и отличаются небольшой маневренностью. Часто используются вместе с экскаваторами.

Дорожные. Такой вид самосвалов наиболее популярный. Применяют для перевозки грузов по дорогам общего пользования. Вместительность такого оборудования обычно небольшая и не превышает 40 тонн.

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