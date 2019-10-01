Разновидности самосвалов и особенности устройства

Современная техника позволяет эффективно справляться с различными задачами. Во время строительных работ довольно часто используют китайские самосвалы для вывоза или ввоза различных материалов.
Особенности устройства и разновидности
Самосвал — это разновидность саморазгружающегося автомобиля, предназначенного для транспортировки сыпучих или небольших грузов. Сам транспорт оснащен прицепом, куда погружают материалы для перевозки.
Данное оборудование активно используется в сельскохозяйственном хозяйстве во время сбора урожая. Самосвалы используются для проведения мелиоративных задач. Коммунальные службы тоже довольно часто используют это транспортное средство для уборки снежных завалов и устранения мусора.
В зависимости от типа направления использования, различают следующие виды самосвалов:
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