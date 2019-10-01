Герметик для двигателя

Автомобильные производители с каждым разом предлагают клиентам инновационные средства, которые значительно упрощают ремонт и обслуживание транспортного средства. Благодаря такому подходу, теперь вместо резиновых прокладок на двигателе можно использовать герметик Victor Reinz.

Свойства средства

Герметик для двигателя имеет жидкую консистенцию, которую просто наносить на устройство. Данное средство является отличной альтернативной устаревшим уплотнителям. Для удобного использования, производители герметиков упаковывают средства по небольшим тюбикам. Такая упаковка гарантирует герметичность препарата. Чтобы средство было удобно наносить, в комплекте идет сменный колпачок с дозатором. Благодаря такому устройству, препарат легче равномерно распределить, а также сохранить качество на долгое время.

Для того, чтобы использовать герметик повторно, просто нужно убрать засохшее средство с упаковки каким-нибудь острым предметом. Для профессиональных работ используют вместо дозатора специальный пистолет, которым наносят средство на деталь.

Часто клиенты выбирают популярный герметик Victor Reinz, который представляет следующие преимущества:

Отсутствие растворителей в составе и неприятного запаха.

В комплекте есть удобный дозатор.

Адекватная стоимость.

Быстрое затвердение материала.

Большой диапазон рабочих температур.

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