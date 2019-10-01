Завершился визит депутатов Думы Дзержинска в немецкий город-побратим Биттерфельд-Вольфен Политика

Фото: Дума Дзержинска

Завершился визит депутатов Думы Дзержинска в немецкий город-побратим Биттерфельд-Вольфен. Об этом рассказали в пресс-службе городской Думы 2 октября 2019 года.

Председатель городской Думы Сергей Попов и депутат гордумы Владимир Сипров прокомментировали событие.

"В следующем году наша страна будет отмечать 75-летие Победы. В первую очередь хотелось бы поблагодарить наших побратимов за возможность посетить знаковые памятные места, связанные с Великой Отечественной войной. Мы возложили цветы на мемориальную плиту в Трептов-парке, побывали в куполе Рейхстага, по традиции почтили память погибших у Памятника советскому солдату в Биттерфельде-Вольфене. Внимание и тщательность, с которыми немцы заботятся о сохранении памятников подвигу советского народа, вызывают уважение", - сказал Сергей Попов.

"Еще одним интересным событием визита для нас стало посещение бундестага и знакомство с депутатом округа Анхальт, где расположен Биттерфельд-Вольфен, Яном Корте. Для нас провели специальную экскурсию, чтобы познакомить с тем, как организовано функционирование бундестага. Например, с помощью конструктивного решения – панорамного остекления части помещений - в течение заседания федерального собрания за ним могут наблюдать посетители, не мешая ходу сессии. У нас в городской Думе для того, чтобы дать возможность желающим увидеть в текущем времени, как проходит заседание, установлены специальные телевизионные экраны. В итоге, разными путями решается одна задача, – обеспечить открытость и доступность информации о работе депутатов", - добавил председатель городской Думы.

"Я был участником встречи в 1995 году, итогом которой стала договоренность по заключению между Дзержинском и Биттерфельдом договора о побратимских связях. Этот немецкий город стал первым побратимом Дзержинска. Сейчас наш город дружит с тремя городами. У Биттерфельда шесть побратимов. С моей точки зрения, такое взаимодействие между муниципалитетами разных стран помогает сближению народов, поскольку налажен живой, а не опосредованный обмен информацией о культуре, экономике городов, жизни и быте людей. Это очень важно. По моему мнению, не все должно оцениваться только с позиции экономической полезности, и побратимские связи – как раз такой случай. Такой способ формирования добрых отношений между гражданами разных стран полезен имиджу государств", - сказал Владимир Сипров.

Напомним, центральным событием визита стало участие дзержинской делегации в торжествах, посвященных юбилею побратимских связей Биттерфельд-Вольфена с французскими городами Вьерзоном (60 лет) и Вильфонтеном (25 лет). Вместе с дзержинцами во встрече, посвященной этому событию, также участвовали делегации из других городов – побратимов Биттерфельд-Вольфена – Марля и Виттена (Германия), Каменной Горы (Польша).

"Представители семи городов из Франции, Германии, Польши, России около ратуши Биттерфельда-Вольфена посадили вяз. Как было написано в местной газете "Mitteldeutsche Zeitung", это не просто дерево года, это дерево-побратим. Вязы доживают до четырех сотен лет, поэтому в качестве символа дружеских отношений был выбран такой долгожитель", - дополнил Сергей Попов.

Во время визита Благодарственное письмо городского округа Дзержинск было вручено Сергеем Поповым члену общества по развитию побратимских связей Биттерфельда-Вольфена Дитмару Менгелю, стоявшему у истоков побратимства Дзержинска и Биттерфельда.