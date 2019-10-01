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Бизнес

Банк "Открытие" выдал 1 млрд рублей по программе субсидирования Минэкономразвития

02 октября 2019 14:25  [30] Бизнес

Банк "Открытие" выдал 1 млрд рублей в рамках программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой Минэкономразвития РФ. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Программа позволяет предприятиям, осуществляющим деятельность в приоритетных отраслях экономики, привлечь финансирование на инвестиционные цели или пополнение оборотных средств по ставке до 8,5% годовых.

"Благодаря программе льготного кредитования малый и средний бизнес получил возможность привлекать финансирование на льготных условиях. На сегодняшний день общая сумма заявок по программе, находящихся на рассмотрении банка, составляет более 10 млрд рублей, и это еще раз подтверждает интерес бизнеса к этому продукту", - отметила заместитель директора департамента кредитных продуктов и технологий банка "Открытие" Елена Куроптева.

В рамках программы максимальная сумма финансирования на оборотные цели составит 500 млн рублей на срок до трех лет, на инвестиционные цели — 2 млрд рублей на срок до десяти лет. Срок действия программы — до 2025 года.

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