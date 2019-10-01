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Культура и отдых

Нижегородский музей Пушкина приглашает жителей города на лекцию о "Медном всаднике"

02 октября 2019 14:47  [28] Культура и отдых

Нижегородский музей им. Александра Пушкина приглашает жителей города на интерактивную лекцию "Что мы знаем о "Медном всаднике"". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

"Считается, что произведение сыграло важную роль в формировании литературного петербургского мифа и оказало серьезное влияние на русскую литературу в целом", - говорится в сообщении.

Нижегородцам предлагается обратиться к истории создания, публикации и интерпретации поэмы и разобраться в причинах ее популярности.

Авторы лекции задаются вопросами: Почему Белинский считал, что в "Медном всаднике" пропущены важные слова? С чем связан особенный интерес к пушкинскому произведению в начале XX века? Как отреагировали на публикацию современники поэта? Какие трактовки существуют сегодня?

Каждый участник лекции может высказать свои соображения по поводу произведения.

Лекция состоится 23 октября в 15:00 по адресу пл. Минина и Пожарского, 5. Читает научный сотрудник музея – заповедника Александра Пушкина "Болдино" Ксения Яшина.

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