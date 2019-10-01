Спасатели потушили "пожар" в нижегородском аэропорту "Стригино" Общество

Фото: Мария Бурмагина

Спасатели потушили "пожар" в нижегородском аэропорту "Стригино". Об этом сообщает пресс-служба аэропорта 2 октября 2019 года.

Там проходили показательные пожарно-тактическое учения по ликвидации условной чрезвычайной ситуации на воздушном судне.

По легенде учений, во время полета над территорией Нижегородской области была обнаружена неисправность левого двигателя самолета. На борту в этот момент находились 32 пассажира и 4 члена экипажа. Воздушное судно совершило аварийную посадку в аэропорту "Стригино".

В ходе учений взлетно-посадочную полосу нижегородского аэропорта запенили. После остановки самолета были поданы пенные стволы для тушения условно разлитого топлива и охлаждения фюзеляжа самолета. Звенья газодымозащитников СПАСОП и подразделений МЧС через аварийные люки проникли в салон самолета и эвакуировали оттуда пострадавших, которые не могли самостоятельно выйти. Пострадавшие были вынесены из зоны чрезвычайной ситуации и переданы сотрудникам медицинских служб.

Также были отработаны вопросы оповещения служб аэропорта и взаимодействующих служб, прибытия и сопровождения к месту АС взаимодействующих служб, расстановки аварийно-спасательной техники и организации связи.

В них приняли участие порядка 200 представителей профильных служб аэропорта, пожарных расчетов МЧС России по Нижегородской области, медицинских служб и более 50 единиц основной и специальной аварийно-спасательной техники.