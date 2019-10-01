МегаФон стал партнером производителя игр Blizzard Общество

МегаФон стал партнером производителя игр Blizzard. Об этом сообщили в компании.

Отмечается, что это первое среди российских телеком-операторов партнерство с компанией Blizzard Entertainment - одним из крупнейших мировых производителей компьютерных игр.

В результате соглашения, абонентам МегаФон стали доступны самые популярные игры, бесплатный трафик, различные бонусы и возможность оплачивать все со счета мобильного телефона.

На новом портале "МегаФон Игры" абонентам оператора доступны сразу девять продуктов от Blizzard: карты разного номинала для пополнения баланса Battle.net и ключи к играм, среди которых Diablo, Overwatch и World of Warcraft.

Все покупки пользователи "МегаФон Игры" смогут оплатить со счета своего мобильного телефона, а на цифровые копии популярных игр World of Warcraft: Battle for Azeroth и Overwatch® Legendary Edition будут предоставлены специальные скидки.

Эксперты отмечают, что у обеих компаний в России аудитории схожи по многим параметрам.

"Выпустив на рынок "МегаФон Игры" с доступом и скидками на самые популярные в мире игры, МегаФон может переманить к себе какое-то количество аудитории других операторов. Это будут абоненты-геймеры, легкие на подъем, если речь идёт о фишках и бонусах от мирового разработчика игр" - считает глава ИА "TelecomDaily" Денис Кусков.

"Партнерство МегаФона с Blizzard Entertainment очень органично, потому что аудитории обеих компаний охватывают все возрастные группы. Люди постарше, которые не любят оставлять данные банковских карт на игровых ресурсах, оценят легкость оплаты традиционных игровых продуктов Blizzard по мобильному номеру. Молодые пользователи игр на переносных устройствах могут быть привлечены не только самым быстрым мобильным интернетом, но и безлимитным трафиком даже при нулевом балансе. Все это в совокупности может повлиять на смену оператора в сплоченном и мотивированном игровом сообществе, которое постоянно прирастает " - сказал главный редактор портала Vilianov.com Сергей Вильянов,

Также МегаФон обеспечит своим клиентам бесплатный трафик для игр и сервисов Blizzard, доступных на мобильных платформах, включая одну из самых популярных коллекционных карточных игр на мобильных платформах - Hearthstone®.

"Blizzard, производитель самых известных и популярных игр в мире, выбрал партнером именно МегаФон. Таких историй еще не было на российском телеком-рынке. Мы рады предложить своим клиентам доступ к качественному игровому контенту, а также современный и удобный способ оплаты со счета своего телефона. Уверен, сервис будет полезен и востребован в нашей стране", - добавил коммерческий директор МегаФон Влад Вольфсон.