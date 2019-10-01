Ведение бизнеса несовершеннолетними в России может стать легальным Бизнес

Предложения по упрощению процедур ведения бизнеса для молодых, в том числе несовершеннолетних предпринимателей планируется разработать на базе Агентства стратегических инициатив (АСИ) до 1 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба агентства со ссылкой на генерального директора Светлану Чупшеву.

"АСИ выступает площадкой, где мы вместе с молодыми ребятами смотрим, как сделать механизм получения дееспособности от 14 до 18 лет простой процедурой, клиентоориетированной, чтобы те, кто сегодня и так уже находится в этой сфере деятельности, могли ей заниматься абсолютно открыто и легально. Эти предложения будут разрабатываться совместно с правительством РФ. Наши основные контрагенты – Минюст, Минэкономразвития", - сказала она.

Светлана Чупшева отметила, что сейчас несовершеннолетним законодательно не запрещено заниматься бизнесом, но процедуры настолько сложные и непрозрачные, что многим молодым предпринимателям "проще работать в серую".

"Гипотетически с 14 лет ты можешь зарегистрировать ИП, только с нотариального согласия родителей. Но потом каждый раз, совершая сделки, приходится вновь получать это согласие. Второй аспект – признание дееспособности. Служба опеки подтверждает дееспособность, но только с 16 лет. Если опека отказала, несовершеннолетний вместе с родителями может оспорить это решение в суде. Когда суд отменяет это решение, он повторно направляет документы в опеку. И так по кругу", - пояснила она.

Светлана Чупшева уверена, что прирост субъектов МСП обеспечит именно молодежь. По ее мнению, основная точка роста для решения этой задачи - технологическое предпринимательство.

При этом она подчеркнула, что нужно продолжать параллельно заниматься совершенствованием правового поля.

"Я думаю, что мы здесь тоже с Роспатентом найдем точки соприкосновения, как сделать так, чтобы и новые технологии в патентной деятельности использовались, и дать возможность несовершеннолетним свою интеллектуальную собственность, свои разработки защитить", - отметила глава АСИ.