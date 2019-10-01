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Общество

Сложный участок трассы Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород отремонтирован

02 октября 2019 17:49  [85] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Запланированные на 2019 год по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" ремонтные работы на трассе Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород полностью завершены. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

После исправления подрядчиком незначительных недочетов, связанных с нанесением разметки, ГКУ Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог" приняло в эксплуатацию последний из участков ремонта этой дороги, в Павловском районе.

Всего на дороге Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород в этом году было отремонтировано шесть ненормативных участков общей протяженностью около 25 км. От Павлова до Навашина дорога проходит по Перемиловским горам, на ней много изгибов и перепадов высот. Поэтому от качественного состояния дорожного полотна здесь напрямую зависит безопасность движения.

На наиболее аварийно-опасных участках трассы Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород нанесена экспериментальная желтая разметка с высоким коэффициентом световозвращения в темное время суток, повышенной износостойкостью и устойчивостью к температурным колебаниям.

Согласно заключенным контрактам, все отремонтированные участки находятся на гарантии.

"Реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году в Нижегородской области уделяется особое внимание. Практически каждые несколько дней комиссия принимает очередной объект. Все отремонтированные дороги находятся на гарантии, и я прошу водителей: если вы увидите, что новый ремонт на каком-то участке не выдержал испытание временем или погодой, сообщайте об этом в областной минтранс. Подрядчик обязан устранить брак за свой счет", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что по поручению губернатора Нижегородской области в настоящее время уже идет работа по подготовке ремонтной кампании 2020 года, перечень объектов которой был сформирован с учетом поступивших предложений от администраций районов.

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