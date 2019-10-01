Базовым школам РАН Нижегородской области вручили сертификаты Культура и отдых

Фото: минобр НО

Базовым школам РАН вручили сертификаты в Парке науки ННГУ им. Н.И.Лобачевского 2 октября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Для пилотного этапа проекта на основе федеральных рейтингов было отобрано 108 школ из 32 субъектов Российской Федерации, обладающих значительным научным и образовательным потенциалом, в их числе и образовательные учреждения Нижегородской области.

В ходе мероприятия сертификаты получили руководители 5 лицеев региона: №№ 28, 38, 40, 87 Нижнего Новгорода и №15 города Сарова. На сегодняшний день в этих образовательных организациях определена профильная специализация, внесены изменения в учебные планы, основные образовательные программы и в программы развития базовых школ РАН.

"Основная идея проекта заключается в том, чтобы найти дополнительные ресурсы для подготовки молодых ученых. Эта задача будет решаться за счет более тесного взаимодействия школ и научных образовательных организаций с использованием материально-технической базы лабораторий, исследовательских центров, научных организаций, преподавательского состава регионов для формирования у детей навыков исследовательской деятельности", - сказал секретарь Комиссии РАН по научно-организационной поддержке базовых школ РАН Александр Соломатин, открывая мероприятие.

Он также добавил, что становление ученого - это сложный, порой противоречивый, многолетний процесс.

По словам министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергея Злобина, вся деятельность осуществляется в рамках национального проекта "Образование", который реализуется в стране в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина.

"Базовые школы РАН станут одним из системообразующих элементов пошаговой вовлеченности школьников в учебно-исследовательский процесс. В ближайшее время в регионе будет создано 3 Дома научной коллаборации, которые также займут свою ступень в линейке подготовки будущих ученых и построения научной карьеры", - отметил он.

Региональным координатором проекта, оказывающим научно-методическую поддержку базовым школам РАН, является Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского.

"В настоящее время для мотивированного школьника созданы все условия, чтобы грамотно подобрать себе профессию. Все вузы региона уже максимально вовлечены в работу. При содействии ученых, профессоров, академиков наук будет осуществляться углубленное изучение предметов для подготовки к олимпиадам, а также организована работа по предметам в научных лабораториях. Особое внимание будет уделено повышению квалификации учителей и улучшению материально-технического оснащения самих базовых школ", - рассказал региональный куратор проекта, проректор по связям с общественностью ННГУ им. Лобачевского Никита Авралев.

СПРАВКА:

Базовые школы РАН – это совместный проект Российской Академии Наук и Министерства просвещения Российской Федерации, поддержанный президентом РФ Владимиром Путиным.

Главная цель проекта - создание максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей, их ориентации на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий.