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Культура и отдых

Активным ветеранам Дзержинска вручили благодарственные письма Гордумы

02 октября 2019 18:24  [59] Культура и отдых

Активным ветеранам Дзержинска вручили благодарственные письма городской Думы в рамках празднования Международного дня пожилого человека. Об этом сообщили в Думе Дзержинска.

За  большой вклад в развитие ветеранского движения, плодотворную общественную деятельность и многолетний добросовестный труд были награждены председатель ветеранской организации учреждений здравоохранения Людмила Леванова, председатель ветеранской организации предприятия "Оргстекло" Татьяна Левитская, председатель ветеранской организации НИИ "Полимеров" Вера Сумина, представители городского совета ветеранов Александра Ишина, Валентина Ципухина, Мери Стекольникова, Нина Пестреева и Сергей Левашов.

"Благодаря вам расцвел наш город, благодаря вам выросло не одно поколение дзержинцев. Спасибо за ваш труд, знания, любовь, которые стали огромным вкладом в развитие Дзержинска", - отметила заместитель председателя местного парламента Галина Демахина.

Также ветеранов поздравила заместитель главы администрации города Наталья Суханова.

Подарком для участников торжества стал концерт, где выступили заслуженные ансамбли Дворца детского творчества: "Сюрприз", "Воскресный день", "Бравы ребятушки+", "Колибри", "Твист", "Золотые россыпи".

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