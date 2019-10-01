Губернатор пригласил нижегородцев поучаствовать в общерегиональной зарядке в рамках форума "Россия – спортивная держава" Спорт

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил нижегородцев и гостей форума принять участие в общерегиональной зарядке в рамках форума "Россия – спортивная держава". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Она состоится 11 октября 2019 года в 12:00 на поле стадиона "Нижний Новгород", а также площадках Главного управления МЧС России по Нижегородской области, Академии МВД РФ, ННГУ им. Н.И.Лобачевского, шести ФОКов региона.

"Ожидается, что в общерегиональной зарядке примут участие около четырех тысяч человек, три тысячи из них выйдут на поле стадиона. К ним можно присоединиться с помощью трансляции вне зависимости от того, где вы находитесь. Мы постараемся сделать зарядку максимально яркой и интересной для всех возрастов", - пообещал Глеб Никитин.

Вместе с нижегородцами и гостями форума в зарядке примут участие призер Олимпийских игр, биатлонист Николай Круглов, Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Шкурихина, чемпион мира по тайскому боксу Артем Пашпорин, блогеры, игроки ХК "Торпедо", БК "Нижний Новгород", ФК "Нижний Новгород", МФК "Оргхим", ВК "АСК".

Перед зарядкой лучшие фитнес-тренеры города проведут на стадионе занятие по зумбе.