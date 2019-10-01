"Ростелеком" получил заключение ФСБ о соответствии типового решения требованиям информбезопасности Экономика

"Ростелеком" стал первой компанией, которая получила положительное заключение ФСБ России на типовое решение по безопасности при обработке биометрических данных. Об этом сообщили в компании

Соответствующее письмо от 30 сентября 2019 года было направлено в лицензированную лабораторию компании "КриптоПро". Типовое решение позволяет выполнить требования регулятора при работе с биометрией на этапах регистрации биометрических данных и удаленной идентификации. Решение ФСБ стало результатом тематических исследований, которые "Ростелеком" и "КриптоПро" завершили в августе.

"Единая биометрическая система — одна из первых цифровых инфраструктурных платформ, которая требует от всех участников взаимодействия внедрения сложных технических решений, в том числе по обеспечению информационной безопасности. Типовое решение по информационной безопасности позволит банкам снизить расходы и значительно сократить время на выполнение требований по информационной безопасности при работе с Единой биометрической системой", — отметил директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.

"Мы заботимся о том, чтобы банки смогли выполнить требования регулятора в установленные законом сроки. Типовое решение "Ростелекома" может использоваться в инфраструктуре банков и позволяет финансовым организациям взаимодействовать с Единой биометрической системой в полном соответствии с требованиями безопасности", — подчеркнул директор по цифровой идентичности "Ростелекома" Иван Беров.

"Полученное заключение ФСБ на типовое решение “Ростелекома” — важная веха для развития Единой биометрической системы. Это решение позволяет проводить как регистрацию биометрических данных, так и удаленную идентификацию и аутентификацию в полном соответствии с требованиями ранее согласованного с ФСБ России системного проекта и методических рекомендаций Банка России. При его разработке и исследованиях были решены сложнейшие задачи, которые позволили в полном объеме выполнить требования регулятора", — сказал в свою очередь заместитель генерального директора компании "КриптоПро" Станислав Смышляев.

СПРАВКА:

Единая биометрическая система дает банкам возможность принимать клиентов на обслуживание дистанционно. Удаленная идентификация происходит с помощью биометрических данных, логина и пароля портала госуслуг. За безопасность сбора данных несут ответственность банки, которые регистрируют граждан, за безопасность хранения данных — "Ростелеком", оператор системы.

Компания "КриптоПро" обеспечивает криптографические средства защиты информации и анализ безопасности созданного решения. Внедрением типового решения занимаются авторизованные интеграторы, которые встраивают его в инфраструктуру банков.