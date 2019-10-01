Движение транспорта будет временно ограничено на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде в связи с ремонтом водопровода. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации.
Со 2 по 30 октября будет закрыт участок от улицы Фрунзе до Казанского съезда.
Кроме того, на этот период будет введено двустороннее движение по Верхневолжской набережной от улицы Провиантская до улицы Фрунзе и по улице Фрунзе от Верхне-Волжской набережной до улицы Минина.
Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+