Движение транспорта будет временно ограничено на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде Общество

Движение транспорта будет временно ограничено на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде в связи с ремонтом водопровода. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации.

Со 2 по 30 октября будет закрыт участок от улицы Фрунзе до Казанского съезда.

Кроме того, на этот период будет введено двустороннее движение по Верхневолжской набережной от улицы Провиантская до улицы Фрунзе и по улице Фрунзе от Верхне-Волжской набережной до улицы Минина.

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.