Последние новости рубрики Общество
02 октября 2019 18:51  [42] Самодельные рекламные щиты изъяли у "зазывал" на пл. Горького после обращения нижегородцев
02 октября 2019 18:43  [44] "Т Плюс" открыла новую детскую площадку в Дзержинске
02 октября 2019 18:37  [51] Движение транспорта будет временно ограничено на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде
02 октября 2019 17:56  [76] Теплоснабжением обеспечено 100% многоквартирных домов Нижнего Новгорода
02 октября 2019 17:49  [80] Сложный участок трассы Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород отремонтирован
02 октября 2019 17:36  [60] "Школа здоровья" для пожилых людей открылась в Нижнем Новгороде
02 октября 2019 17:06  [87] Дни открытых дверей по трудоустройству организованы для пенсионеров в Нижегородской области
02 октября 2019 16:39  [102] Рыбачить на зимовальных ямах запрещено в Нижегородской области
02 октября 2019 16:02  [111] Перечень дорог для ремонта в 2020 году начали формировать в Нижнем Новгороде
02 октября 2019 15:22  [171] Сквер вместо гостиницы: территорию около Нижегородской ярмарки благоустроят
Общество

Движение транспорта будет временно ограничено на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде

02 октября 2019 18:37  [51] Общество

Движение транспорта будет временно ограничено на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде в связи с ремонтом водопровода. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации.

Со 2 по 30 октября будет закрыт участок от улицы Фрунзе до Казанского съезда.

Кроме того, на этот период будет введено двустороннее движение по Верхневолжской набережной от улицы Провиантская до улицы Фрунзе и по улице Фрунзе от Верхне-Волжской набережной до улицы Минина.

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph