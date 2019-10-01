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Общество

Похолодание придет в Нижегородскую область в конце недели

03 октября 2019 11:22  [63] Общество

Похолодание придет в Нижегородскую область в конце недели. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков в четверг и пятницу, 3 и 4 октября, днем будет + 18°, облачно, без осадков. В субботу, 5 октября, похолодает. Ожидается до + 11°, временами будет дождь.

В воскресенье, 6 октября, облачно, днем до + 9°, ночью + 4°. На следующей неделе характер погоды существенно не изменится.

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