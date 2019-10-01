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Происшествия

Неизвестный с предметом похожим на пистолет ограбил букмекерскую контору в Нижнем Новгороде

03 октября 2019 12:09  [88] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Неизвестный с предметом похожим на пистолет напал на кассира и ограбил кассу букмекерской конторы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в начале октября 2019 года в отдел полиции № 4 Управления МВД России по Нижнему Новгороду обратилась 41-летняя жительница Московского района.

Она рассказала, что рано утром в букмекерскую контору, где она работает кассиром, ворвался неизвестный мужчина и, угрожая похожим на пистолет предметом, потребовал отдать ему все имеющиеся деньги. Затем он несколько раз ударил ее по голове.

Всего он забрал 145 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой). Злоумышленника объявили в розыск. 

 

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