"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" организовал встречу поколений в ДК нефтехимиков Общество

Фото: "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" организовал встречу поколений в ДК нефтехимиков (Кстово) в Международный день пожилых людей, 1 октября 2019 года.

Встреча под названием "Ты помнишь, как всё начиналось…" приурочена к знаменательному событию, 60-летию заводской газеты "Синтез", первый номер которой вышел в свет 3 сентября 1959 года тиражом в 500 экземпляров.

Мероприятие организовано Советом молодых специалистов совместно с Советом ветеранов ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

На встрече собрались лукойловцы разных поколений: заслуженные ветераны предприятия, действующие работники и молодые специалисты. Формат мероприятия – интеллектуальный квиз об истории корпоративного издания, в котором с большим удовольствием поучаствовали все без исключения.

Заместитель генерального директора ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" по персоналу и административным вопросам Евгений Безбородников отметил, что мероприятия в формате встречи поколений являются доброй традицией для компании.

"Такие встречи представляют особую важность: связь поколений – это преемственность традиций, передача бесценного рабочего опыта тем, кто только начинает свой путь на производстве, а также опыта жизненного. У нас приветствуются трудовые династии – их много на нашем предприятии. Это замечательно, когда есть возможность проводить такие теплые встречи – говорить о прошлом, думать о настоящем и о будущем. Желаю нашему корпоративному изданию дальнейшего развития, успехов и процветания на творческом поприще!" - сказал Евгений Безбородников.

После игры состоялось торжественное награждение заслуженных работников: из рук генерального директора "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Андрея Богданова благодарности и почетные грамоты получили первые рабочие корреспонденты и почетные члены редколлеггии, а также нынешние ее корреспонденты, главный редактор и читатели.

В своём выступлении генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" отметил, что такие встречи поколений имеют особую ценность.

"Газета вот уже 60 лет является рупором трудового коллектива, вестником нашего предприятия – её с нетерпением ждут заводчане и ветераны завода. Она не уступает районным изданиям, в ней публикуются актуальные материалы", - отметил он.

В компании также отметили, что встреча поколений прошла очень тепло и позитивно: ветераны с удовольствием делились воспоминаниями о первой газете, о своих трудовых годах. Все гости могли ознакомиться с историей заводской многотиражки с помощью большой тематической выставки – ярких стендов, рассказывающих о пути становления корпоративного издания, полистав экземпляры подшивок, посетив музей трудовой славы "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", где также была создана специальная экспозиция.