Последние новости рубрики Культура и отдых
03 октября 2019 14:15  [68] Настольную игру по Нижегородской ярмарке изготовят за 1,5 млн рублей
03 октября 2019 14:01  [63] Нижегородцам предложили выбрать объекты благоустройства на 2020 год
03 октября 2019 11:49  [148] "Археологические раскопки" прошли в нижегородском ТЦ "Муравей"
02 октября 2019 18:57  [250] IOWA и Звонкий выступят в Нижнем Новгороде в рамках форума "Россия – спортивная держава"
02 октября 2019 18:24  [147] Активным ветеранам Дзержинска вручили благодарственные письма Гордумы
02 октября 2019 18:07  [167] Базовым школам РАН Нижегородской области вручили сертификаты
02 октября 2019 14:47  [242] Нижегородский музей Пушкина приглашает жителей города на лекцию о "Медном всаднике"
02 октября 2019 11:21  [169] Алиса Савицкая: "Для меня "Инновация" — это почти как "Оскар" для Леонардо Ди Каприо"
01 октября 2019 17:09  [201] Нижегородский театр "Комедiя" начал работать над новым спектаклем про "плохих парней"
01 октября 2019 14:39  [428] Телетрансляция спектаклей фестиваля "Театральное Приволжье" стартовала одновременно в 14 регионах ПФО
Культура и отдых

Настольную игру по Нижегородской ярмарке изготовят за 1,5 млн рублей

03 октября 2019 14:15  [68] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Настольную игру по Нижегородской ярмарке изготовят за 1,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

"Центр культуры "Рекорд"" заключил договор с Фондом культурных проектов и исторического наследия Нижегородской области "Бетанкур" на производство 300 экземпляров игры "Нижегородская ярмарка", посвященной 800-летию города.

"Концепция игры представляет собой прямую аллюзию на инновационное развитие Нижегородской области, как символа экономического роста, предпринимательского успеха, олицетворения богатейшего интеллектуального и коммерческого потенциала региона. Игровая модель выступает метафорой Государства, где развитие и рост невозможны без достижения компромисса и баланса интересов ради общей цели", - говорится в техническом задании.

Сюжетное и смысловое содержание игры основывается на исторических источниках, персоналиях, архитектурно-ландшафтных памятниках и объектах Нижегородской ярмарки.

Визуально игра будет представлять собой "футуристическую фантазию на материале раннего русского капитализма". Иллюстрации стилизованы в духе "викторианских" образов второй половины XIX века с элементами стимпанка.

Подрядчик должен разработать игру к 15 декабря.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph