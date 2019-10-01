Настольную игру по Нижегородской ярмарке изготовят за 1,5 млн рублей Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Настольную игру по Нижегородской ярмарке изготовят за 1,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

"Центр культуры "Рекорд"" заключил договор с Фондом культурных проектов и исторического наследия Нижегородской области "Бетанкур" на производство 300 экземпляров игры "Нижегородская ярмарка", посвященной 800-летию города.

"Концепция игры представляет собой прямую аллюзию на инновационное развитие Нижегородской области, как символа экономического роста, предпринимательского успеха, олицетворения богатейшего интеллектуального и коммерческого потенциала региона. Игровая модель выступает метафорой Государства, где развитие и рост невозможны без достижения компромисса и баланса интересов ради общей цели", - говорится в техническом задании.

Сюжетное и смысловое содержание игры основывается на исторических источниках, персоналиях, архитектурно-ландшафтных памятниках и объектах Нижегородской ярмарки.

Визуально игра будет представлять собой "футуристическую фантазию на материале раннего русского капитализма". Иллюстрации стилизованы в духе "викторианских" образов второй половины XIX века с элементами стимпанка.

Подрядчик должен разработать игру к 15 декабря.