Нижегородская администрация займется вопросом ремонта разрушенного забора Бугровского кладбища

Фото:
Большая дыра появилась в кирпичном заборе Бугровского кладбища в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил нижегородец в социальной сети Facebook.
Кирпичная стена обвалилась прямо на тротуар, открыв обзор на могилы.
В комитете по управлению городским имуществом администрации Нижнего Новгорода НИА "Нижний Новгород" факт обрушения стены подтвердили.
"В настоящее время проводится проработка вопроса ремонтно-восстановительных работ ограждения Бугровского кладбища", - пояснили в КУГИ.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+