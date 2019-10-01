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Происшествия

Нижегородская администрация займется вопросом ремонта разрушенного забора Бугровского кладбища

03 октября 2019 15:09  [12] Происшествия

Фото: из соцсети Facebook, Андрей Батманов

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Большая дыра появилась в кирпичном заборе Бугровского кладбища в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил нижегородец в социальной сети Facebook.

Кирпичная стена обвалилась прямо на тротуар, открыв обзор на могилы.

В комитете по управлению городским имуществом администрации Нижнего Новгорода НИА "Нижний Новгород" факт обрушения стены подтвердили.

"В настоящее время проводится проработка вопроса ремонтно-восстановительных работ ограждения Бугровского кладбища", - пояснили в КУГИ.

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