Нижегородская администрация займется вопросом ремонта разрушенного забора Бугровского кладбища Происшествия

Фото: из соцсети Facebook, Андрей Батманов

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Большая дыра появилась в кирпичном заборе Бугровского кладбища в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил нижегородец в социальной сети Facebook.

Кирпичная стена обвалилась прямо на тротуар, открыв обзор на могилы.

В комитете по управлению городским имуществом администрации Нижнего Новгорода НИА "Нижний Новгород" факт обрушения стены подтвердили.

"В настоящее время проводится проработка вопроса ремонтно-восстановительных работ ограждения Бугровского кладбища", - пояснили в КУГИ.