Мировая премьера "Безымянная звезда" пройдет в нижегородском театре оперы и балета Культура и отдых

Фото: с сайта театра оперы и балета

Мировая премьера балета Владимира Качесова "Безымянная звезда" в постановке художественного руководителя театра "Кремлевский балет", народного артиста РСФСР Андрея Петрова пройдет в нижегородском театре оперы и балета им. А.С.Пушкина 4 и 6 октября 2019 года в 18:00. Это первая в истории музыкального театра хореографическая постановка по пьесе Михаила Себастьяна, рассказали в министерстве культуры Нижегородской области.

Это первая в истории музыкального театра хореографическая постановка по пьесе Михаила Себастьяна, ставшей известной российскому зрителю благодаря одноименному советскому кинофильму.

Пьеса румынского драматурга Михаила Себастьяна "Безымянная звезда" о человеческих чувствах, о любви и корысти, о свободе и социальных предрассудках, написанная в 30-е годы XX века, сразу стала популярной. На полюбившийся публике сюжет в театрах по всему миру были поставлены многочисленные спектакли и мюзиклы, снято несколько фильмов, в том числе в Румынии, Франции и России. В 1978 году на "Мосфильме" режиссёр Михаил Козаков выпустил одноименную картину. Однако при огромном интересе балетов по этому произведению написано не было.

По сценарию, случайная встреча заставляет провинциального учителя и столичную красавицу по-новому взглянуть на мир и на самих себя. Друг в друге они находят то, о чем давно мечтали… Но любовь оказывается всего лишь прекрасным сном; жизнь диктует свои законы, и изменить их герои не в силах.

Музыка композитора Владимира Качесова к спектаклю во многом необычна: кроме привычных для балета номеров (Адажио, вариации героев) в партитуре активно используются интонации и ритмы модных в 30-40-х годах XX века танцев – танго, чарльстона, фокстрота, канкана.

Балетмейстер-постановщик премьеры "Безымянная звезда" – основатель и художественный руководитель театра "Кремлёвский балет", народный артист РСФСР Андрей Петров – тесно связал хореографическое и режиссёрское решение сцен и отдельных танцев с музыкальными образами, созданными композитором.

Дирижер-постановщик – музыкальный руководитель и главный дирижёр театра, лауреат премии Нижнего Новгорода Ренат Жиганшин стал первым интерпретатором музыки к балету.

Автор декораций – заслуженный деятель искусств РФ Григорий Белов. Сценография спектакля дополнена проекционными декорациями. На сцене оживают проходящий экспресс и бесконечное звездное небо.

Костюмы балета "Безымянная звезда" выполнены лауреатом премии "Золотой Орел" Ольгой Полянской. Стиль и мода начала XX века, предложенные художником, создают особую атмосферу предвоенной праздной Европы.

Главные партии в спектакле исполняют: Юлия Ануфриева, Татьяна Казанова, Елизавета Мартынова, Яна Дубровина, Александра Зрелова, Ольга Цивилева, Руслан Абдрахимов, Андрей Орлов, Дмитрий Пельмегов, Василий Козлов, Александр Лысов, Артем Зрелов, Михаил Болотов и другие солисты балета театра.

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