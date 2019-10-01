Лучших нижегородских педагогов наградили за достижения в работе Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Более 80 работников образования Нижегородской области получили премии и гранты за достижения в работе 3 октября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

На торжественной церемонии, посвященной Дню учителя, в Усадьбе Рукавишниковых 37 педагогическим работникам региона вручили награды губернатора и Законодательного собрания Нижегородской области.

Еще 19 преподавателей получили премии Президента РФ за достижения в педагогической деятельности в 200 тысяч рублей из федерального бюджета, 66 учителей награждены грантом в 96 тысяч рублей из средств регионального правительства.

Первое место в рейтинге учителей городских школ занимает учитель биологии МБОУ "Лицей" г.о.г. Арзамас Алевтина Усачева, набравшая 36,85 баллов. Первое место в рейтинге учителей сельских школ занимает учитель русского языка и литературы МАОУ "Новомирская основная общеобразовательная школа" (Вадский район) Андрей Маринин с показателем 36,15 баллов.

(награжденные педагоги, фото: Кирилл Мартынов)

По словам вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, в Нижегородской области сейчас работают почти 60 тысяч школьных учителей, воспитателей детских садов и других сотрудников образования.

"Хочу подчеркнуть, что в нашем регионе очень сильный педагогический состав, и мы должны гордиться этим. В Нижегородской области почти 250 заслуженных учителей России, примерно треть работников образования имеют различные федеральные и региональные награды, в том числе за внедрение инновационных образовательных программ. Настоящий педагог всегда дает гораздо больше, чем заложено в школьной программе, он помогает ребенку понять себя, раскрыть лучшие человеческие качества и найти свою дорогу в жизни", - сказал вице-губернатор Евгений Люлин.

"По мере реализации национального проекта "Образование" мы видим, как меняется современная школа - появляются новые школьные здания, новое оборудование, новые методики. Определяющим условием достижения успеха был, есть и будет сильный кадровый состав педагогов – неравнодушных, преданных профессии, талантливых, полных энтузиазма и новых идей," - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.

Министр образования Нижегородской области Сергей Злобин добавил, что нижегородские старшеклассники традиционно демонстрируют успехи в российском олимпиадном движении. В 2019 году 27 региональных школьников стали победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады.

СПРАВКА:

По данным регионального минобразования, в Нижегородской области функционируют 1185 дошкольных образовательных организаций, 915 общеобразовательных организаций, 391 организация дополнительного образования, 77 профессиональных образовательных организаций и 11 образовательных организаций высшего образования.