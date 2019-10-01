Около 50 нижегородских инновационных продуктов поступят на рынок благодаря работе региональных кластеров и технопарков Бизнес

Около 50 нижегородских инновационных продуктов будут выведены на рынок благодаря работе региональных кластеров и технопарков. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя итоги I Межрегионального форума "Кластеры как механизм повышения инвестиционной привлекательности регионов".

Согласно информации, форум собрал представителей 30 регионов России. На мероприятии обсудили актуальные вопросы кластерного развития экономики, а также роль промышленной инфраструктуры в реализации национальных проектов.

По словам Глеба Никитина, среди инновационных разработок вузов и предприятий – участников кластеров и резидентов технопарков Нижегородской области – "медицинские приборы, например, барокамеры, которые проходят испытания в нижегородских больницах, биочипы для ранней диагностики онкологических заболеваний, уникальные суда на воздушной подушке и многое другое".

Как отметил замдиректора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ Денис Цуканов, "повышение технологического уровня развития промышленности невозможно без наличия в регионах подготовленной инфраструктуры, и решению этой задачи способствует создание индустриальных парков, промышленных технопарков и кластеров". "Надо отметить, что Нижегородская область является одним из лидеров по подготовленности таких площадок, сегодня мы находимся на территории технопарка в сфере высоких технологий", - добавил он.

"В регионе созданы и успешно функционируют 7 кластеров малых и средних предприятий (кластер автомобилестроения и нефтехимии, IT-кластер, кластер легкой промышленности, биомедицинский кластер, судостроительный кластер, промышленный и Саровский кластер). Более 230 предприятий вошли в состав этих кластеров и получают государственную поддержку, среди которых маркетинг, семинары, бизнес-миссии за рубеж, правовые консультации, создание сайтов, составление бизнес-планов. В регионе успешно развиваются и технопарки: "Саров" и "Анкудиновка", которые занимают высокие позиции в Национальном рейтинге технопарков", - заявил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По его словам, участие в первом Межрегиональном форуме "Кластеры как механизм повышения инвестиционной привлекательности региона" приняли более 200 человек, среди них представители Минпромторга России, федерального Министерства экономического развития, Ассоциации развития Кластеров и технопарков России. Участники форума изучили нижегородский опыт "выращивания" инноваций от яркой идеи до реального продукта. Они побывали на предприятиях-участниках кластеров (ГАЗ, "Красное Сормово"). Кроме того, в рамках деловой программы форума, участники обсудили механизмы повышения конкурентоспособности регионов.

Ранее сообщалось, что центр "Мой бизнес" планируется открыть в Нижнем Новгороде в технопарке "Анкудиновка" в октябре 2019 года. Кроме того, окна "Мой бизнес" появятся в 17 муниципалитетах Нижегородской области до конца года (Павлово, Тоншаево, Первомайск, Богородск, Саров, Лукоянов, Дзержинск, Арзамас, Балахна, Шахунья, Красные Баки, Урень, Ковернино, Лысково, Заволжье, Вача, Бор). Одной из основных задач центра и окон "Мой бизнес" будет консультирование представителей малого и среднего бизнеса, информирование их обо всех существующих мерах господдержки и предоставление необходимых для ведения бизнеса госуслуг.

Напомним также, что по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов — это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".