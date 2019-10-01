Начальник охраны ночного клуба в Нижнем Новгороде осуждён на два года за драку с посетителем

Начальник охраны ночного клуба в Нижнем Новгороде осуждён на два года за драку с посетителем

Начальник охраны ночного клуба в Нижнем Новгороде осуждён на два года за драку с посетителем. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 4 октября 2019 года.

Установлено, что 15 октября 2017 года между посетителем ночного клуба, расположенного в Нижегородскойм районе, и начальником охраны произошла ссора, переросшая в драку. В ходе нее потерпевшему нанесли множественные удары кулаками и ногами по голове и телу. У мужчины была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя признал 43-летнего нижегородца виновным в "умышленном причинении среднего вреда здоровью" и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии – поселении.

Приговор в законную силу не вступил.