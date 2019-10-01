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Экономика

Производство двигателей для "УАЗ Патриот" с коробкой "автомат" началось на ЗМЗ в Нижегородской области

04 октября 2019 10:30  [22] Экономика

Фото: ЗМЗ

Серийное производство модернизированных двигателей под установку в автомобили "УАЗ Патриот" с автоматической коробкой передач началось в Заволжском филиале ООО "УАЗ" в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Заволжского моторного завода.

В сентябре этого года уже собрано и отправлено на УАЗ 600 двигателей. Всего до конца 2019 года их планируется произвести порядка трех тысяч штук.

Опытно-промышленная партия двигателей бензиновой и газобензиновой версий с новой системой охлаждения сошла с конвейера в июне, под установку в УАЗ "Патриот" с коробкой "автомат" -  в июле.

"Инвестиции на технологическую подготовку производства составили более 100 млн рублей", – рассказал руководитель технического департамента ЗФ ООО "УАЗ" Игорь Морозов.

Напомним, "Заволжский моторный завод" в Нижегородской области получил статус индустриального парка

Технические характеристики двигателей:

рабочий объем двигателя – 2,7л

мощность – 110 кВ

крутящий момент – 235 Нм

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