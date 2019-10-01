Производство двигателей для "УАЗ Патриот" с коробкой "автомат" началось на ЗМЗ в Нижегородской области

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Серийное производство модернизированных двигателей под установку в автомобили "УАЗ Патриот" с автоматической коробкой передач началось в Заволжском филиале ООО "УАЗ" в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Заволжского моторного завода.
В сентябре этого года уже собрано и отправлено на УАЗ 600 двигателей. Всего до конца 2019 года их планируется произвести порядка трех тысяч штук.
Опытно-промышленная партия двигателей бензиновой и газобензиновой версий с новой системой охлаждения сошла с конвейера в июне, под установку в УАЗ "Патриот" с коробкой "автомат" - в июле.
"Инвестиции на технологическую подготовку производства составили более 100 млн рублей", – рассказал руководитель технического департамента ЗФ ООО "УАЗ" Игорь Морозов.
Напомним, "Заволжский моторный завод" в Нижегородской области получил статус индустриального парка
Технические характеристики двигателей:
рабочий объем двигателя – 2,7л
мощность – 110 кВ
крутящий момент – 235 Нм
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