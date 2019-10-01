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Общество

"Профессионализм и опыт преподавателей являются залогом глубоких знаний учеников", - Евгений Лебедев

05 октября 2019 10:30  [57] Общество

"Профессионализм и опыт преподавателей являются залогом успешной педагогической деятельности, глубоких знаний учеников, которые становятся востребованными специалистами в разных отраслях промышленности и народного хозяйства", - сказал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, поздравляя жителей региона с Днем учителя.

"По давней замечательной традиции каждый год в начале октября мы чествуем людей, выбравших благородную профессию учителя. И сегодня все мы, благодарные ученики и студенты выражаем свое уважение, любовь и признательность учителям и педагогам кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог и помогает нам познать свой внутренний мир, сделать его богаче, выбрать нужную профессию и научится строить будущее на благо нашей страны", - добавил он.

"На протяжении всей жизни мы с душевной теплотой вспоминаем школу и учебные заведения, где довелось нам учиться, с радостью встречаемся со своими преподавателями, которые всегда гордятся нашими успехами, и радуются нашим победам", - заявил Евгений Лебедев.

Он считает, что система образования в Нижегородской области — одна из сильнейших в стране.

"Спасибо за ваш нелегкий труд и вдохновенную работу, за доброту и душевную чуткость, за исключительную преданность выбранному делу. Желаю успехов, оптимизма, вдохновения, здоровья, благополучия вам и вашим близким", - заключил председатель ЗС НО.

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