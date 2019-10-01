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Происшествия

Житель Сосновского района Нижегородской области заплатит штраф за срубленные сосны

04 октября 2019 11:18  [78] Происшествия

Житель Сосновского района Нижегородской области заплатит штраф за срубленные сосны. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 4 октября 2019 года.

По версии следствия 9 июля 39-летний местный житель незаконно спилил бензопилой в лесу три сосны.  Он перевозил деревья на своем тракторе, когда был задержан сотрудниками ДПС ОГИБДД.

В суд направлено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере). Ущерб лесному фонду специалисты оценили - свыше 53 тысяч рублей.

Отметим, что данное преступление наказывается штрафом в размере от 500 тысяч до 1,5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет.

В ходе расследования ущерб лесоруб возместил.

В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

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