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Общество

"Сегодня педагоги Нижнего Новгорода открыты всему новому", - Дмитрий Барыкин

05 октября 2019 10:46  [47] Общество

Председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин направил поздравление с Днем учителя.

"День учителя занимает особое место в череде профессиональных праздников. И всегда за официальными поздравлениями и торжественными речами стоят личные теплые воспоминания о любимых педагогах. Благодаря вам с первого школьного звонка и до выпускного бала, мы не просто узнавали новое, читали и считали, а учились быть честными и справедливыми, дружить и помогать друг другу.

Быстро меняющийся мир заставляет учителей тоже постоянно учиться: расширять собственный кругозор и осваивать современные технологии. Сегодня педагоги Нижнего Новгорода открыты всему новому: активно участвуют в профессиональных конкурсах и делятся своими наработками и достижениями с коллегами. А задача городских властей – создавать для учителей комфортные условия труда, строить новые школы и внедрять в образовательный процесс новейшие разработки.
Уважаемые педагоги, примите слова благодарности за ваш подвижнический труд, за вашу самоотверженность и верность профессии! Искренне желаю вам крепкого здоровья, новых творческих успехов, доброты и благополучия. Пусть не иссякает заряд мудрости и терпения, а ученики всегда будут вашей гордостью!" – отмечается в поздравлении.

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