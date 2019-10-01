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Общество

Траву на набережной Федоровского пололи трижды, - администрация Нижнего Новгорода

04 октября 2019 11:51  [64] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы обратили внимание в социальных сетях на то, что набережная Федоровского заросла травой. Они отмечали, что растительность массово пробилась через брусчатку на всех уровнях набережной.

В МКУ "Управление инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода" агентству пояснили, что прополка покрытия видовых площадок проводилась трижды за лето.

(фото из соцсети ВКонтакте)

Проблемы состояния брусчатого покрытия видовых площадок, по их словам, связаны с применением при реконструкции набережной, проведенной в 2008 году, конструктива непригодного для эксплуатации на склоновых территориях.

На основании опыта содержания текущего года, в 2020 году траву планируется полоть чаще. Кроме того, в 2020 году будут отремонтированы пришедшие в негодность инженерные сооружения, расположенные на склоновой территории набережной, включая систему ливневой канализации.

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