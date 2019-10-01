Траву на набережной Федоровского пололи трижды, - администрация Нижнего Новгорода

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Нижегородцы обратили внимание в социальных сетях на то, что набережная Федоровского заросла травой. Они отмечали, что растительность массово пробилась через брусчатку на всех уровнях набережной.
В МКУ "Управление инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода" агентству пояснили, что прополка покрытия видовых площадок проводилась трижды за лето.
Проблемы состояния брусчатого покрытия видовых площадок, по их словам, связаны с применением при реконструкции набережной, проведенной в 2008 году, конструктива непригодного для эксплуатации на склоновых территориях.
На основании опыта содержания текущего года, в 2020 году траву планируется полоть чаще. Кроме того, в 2020 году будут отремонтированы пришедшие в негодность инженерные сооружения, расположенные на склоновой территории набережной, включая систему ливневой канализации.
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