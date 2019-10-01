Директор торговой компании из Павлова обвиняется в незаконном вознаграждении заведующей аптекой в Чите Происшествия

Директор компании из Павлова, занимающейся торговлей оптовой фармацевтической продукцией и медицинскими изделиями, обвиняется в незаконном вознаграждении заведующей аптекой в Чите. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Установлено, что в 2016 году директор компании перевел 230 тысяч рублей на счет заведующей аптекой в Чите. В ответ, в интересах компании, он надеялся получить сведения о планируемых заседаниях конкурсной комиссии о рассмотрении предложений о приобретении лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Павловской прокуратурой в отношении юридического лица возбуждено административное дело по ч.1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Материалы для рассмотрения направлены в суд.

Следует отметить, что в 2019 году заведующая аптекой Ингодинским райсудом Читы осуждена за получение взятки.