Последние новости рубрики Происшествия
04 октября 2019 12:16  [128] Директор торговой компании из Павлова обвиняется в незаконном вознаграждении заведующей аптекой в Чите
04 октября 2019 11:32  [116] Осторожный нижегородец похитил более 270 тысяч рублей из магазинов
04 октября 2019 11:18  [120] Житель Сосновского района Нижегородской области заплатит штраф за срубленные сосны
04 октября 2019 09:58  [128] Жительница Кстова подозревается в мошенничестве с грантом на поддержку предпринимателей
03 октября 2019 15:09  [226] Нижегородская администрация займется вопросом ремонта разрушенного забора Бугровского кладбища
03 октября 2019 14:54  [345] Количество несчастных случаев на производстве в Нижегородской области выросло в 2 раза с начала 2019 года
03 октября 2019 14:24  [193] Бешеную лису обнаружили в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области
03 октября 2019 13:18  [950] Пьяный нижегородец стрелял по машинам из окна квартиры в "Цветах"
03 октября 2019 12:09  [222] Неизвестный с предметом похожим на пистолет ограбил букмекерскую контору в Нижнем Новгороде
03 октября 2019 11:10  [251] Нижегородские экологи обратились в природоохранную прокуратуру из-за стройки на месте сквера
Происшествия

Директор торговой компании из Павлова обвиняется в незаконном вознаграждении заведующей аптекой в Чите

04 октября 2019 12:16  [128] Происшествия

Директор компании из Павлова, занимающейся торговлей оптовой фармацевтической продукцией и медицинскими изделиями, обвиняется в незаконном вознаграждении заведующей аптекой в Чите. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Установлено, что в 2016 году директор компании перевел 230 тысяч рублей на счет заведующей аптекой в Чите. В ответ, в интересах компании, он надеялся получить сведения о планируемых заседаниях конкурсной комиссии о рассмотрении предложений о приобретении лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Павловской прокуратурой в отношении юридического лица возбуждено административное дело по ч.1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Материалы для рассмотрения направлены в суд.

Следует отметить, что в 2019 году заведующая аптекой Ингодинским райсудом Читы осуждена за получение взятки.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph