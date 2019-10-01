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Общество

"Горячая линия" "Семья – наш теплый дом!" пройдет в Нижнем Новгороде 7 октября

04 октября 2019 12:25  [36] Общество

Департамент по социальной политике проведет "горячую телефонную линию" по теме: "Семья – наш теплый дом!" 7 октября с 10:00 до 17:00.

В ходе "горячей линии" специалисты ответят на вопросы:

- профилактики жестокого обращения с детьми в семье, формированию нетерпимого отношения к любым проявлениям насилия в отношении несовершеннолетних;

- развитию гражданской ответственности взрослых за благополучие детей, информирования граждан о формах насилия в отношении детей и ответственности за действия, направленные против детей, о правилах безопасности для детей в целях предотвращения преступных посягательств;

- оказания несовершеннолетним и их родителям (иным законным представителям) консультативной помощи по вопросам профилактики жестокого обращения с несовершеннолетними;

- популяризации детского телефона доверия.

Телефон "горячей линии": 433-27-20.

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