"Горячая линия" "Семья – наш теплый дом!" пройдет в Нижнем Новгороде 7 октября

Департамент по социальной политике проведет "горячую телефонную линию" по теме: "Семья – наш теплый дом!" 7 октября с 10:00 до 17:00.
В ходе "горячей линии" специалисты ответят на вопросы:
- профилактики жестокого обращения с детьми в семье, формированию нетерпимого отношения к любым проявлениям насилия в отношении несовершеннолетних;
- развитию гражданской ответственности взрослых за благополучие детей, информирования граждан о формах насилия в отношении детей и ответственности за действия, направленные против детей, о правилах безопасности для детей в целях предотвращения преступных посягательств;
- оказания несовершеннолетним и их родителям (иным законным представителям) консультативной помощи по вопросам профилактики жестокого обращения с несовершеннолетними;
- популяризации детского телефона доверия.
Телефон "горячей линии": 433-27-20.
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