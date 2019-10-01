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Общество

Движение по Зеленскому съезду будет ограничено 6 октября из-за ремонта

04 октября 2019 13:01  [65] Общество

Движение по Зеленскому съезду будет ограничено 6 октября с 08:00 до 20:00 в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях (на участке от пл.Минина до пересечения с трамвайными путями). Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам.

Кроме того, в дептрансе отметили, что в этот период автобусные маршруты А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т‑45 будут временно следовать по площади Минина и Пожарского, улице Варварской, улице Октябрьской в оба направления.

Помимо этого, по площади Свободы, улице Варварской, улице Октябрьской в оба направления будет организовано движение автобусов А-3, А-61, А-95, Т-47, Т-70, Т-71, Т-91, Т-92.

На указанных автобусных маршрутах будет введена остановка "улица Большая Покровская" на улице Октябрьской в оба направления.

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