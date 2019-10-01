"На АПЗ устроена система ключевых показателей эффективности на основе информационной системы управления производством MFG/Pro", - Роман Ляпин Бизнес

Фото: пресс-служба АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина"

Начальник отдела бизнес-анализа Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина Роман Ляпин выступил с докладом на конференции "Цифровая трансформация промышленных предприятий: перспективы, региональные особенности, реальные кейсы", которая прошла в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе завода.

На мероприятии шла речь о практике внедрения цифровизации на российских предприятиях, ее непосредственном влиянии на бизнес.

Выступающие презентовали опыт своих компаний и предприятий. Спикеры рассказывали, как они используют искусственный интеллект в сфере информационных технологий промышленного предприятия, как IT-решения помогают выявлять брак в производстве и выстраивать Бережливое производство, как выявить все уязвимости в системе безопасности предприятия и другое.

"Темой моего выступления стала "Автоматизация как инструмент Бережливого производства. Практические решения". В докладе было продемонстрировано, как на АПЗ устроена система ключевых показателей эффективности на основе информационной системы управления производством MFG/Pro. Как с помощью программного обеспечения мы можем отслеживать эффективность работы заводских подразделений и оперативно реагировать на отклонения от плановых значений. Были приведены решения различных задач с помощью автоматизации и бережливого производства. Среди них - автономное обслуживание оборудования, которое достигает высокой эффективности за счет цифровизации процессов. Например, электронный паспорт оборудования, где фиксируется жизненный цикл станка. Этот процесс в значительной степени автоматизирован, позволяет отслеживать качество работы оборудования, операторов и ремонтных служб. Также была затронута тема того, как мы смогли уйти от бумажного оформления (заполнения журналов) и рукописного труда, сократив значительное количество времени", - рассказал Роман Ляпин.

В числе спикеров также выступили министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, президент Организации международного сообщества Нижегородской области ICANN Ингвар Братсберг, руководители IT-подразделений таких крупнейших промышленных предприятий, как "Юнилин" и "Фольксваген Груп Рус".

Также на прошлой неделе ведущий бизнес-аналитик отдела бизнес-анализа АПЗ Владимир Наумов принял участие в XIV отраслевой научно-технической конференции молодых специалистов Росатома "Высокие технологии атомной отрасли. Молодежь в инновационном процессе". Он выступил в секции "Бережливое производство и производственная система" с докладом по автономному обслуживанию оборудования на АПЗ. Доклад Владимира Наумова вошел в пятерку лидеров среди 15 выступавших.

По экономическому эффекту проект АПЗ на конференции был признан одним из лучших, отметили в пресс-службе АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина".