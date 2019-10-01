Особенности предоплаченных подарочных карт

Предоплаченная карта – приятный подарок по любому поводу.

Сегодня предоплаченные карты пользуются большим спросом. Подобрать подходящий вариант можно на сайте prostodar.ru. Далеко не всегда удается быстро сориентироваться с подарком для близкого человека. При этом вряд ли можно считать деньги уместным подарком. Как вариант можно использовать подарочную карту, которая позволит человеку потратить деньги на то, что действительно станет подарком.

Следует понимать, что подарочные банковские карты имеют ограничения по сумме. Максимально допустимый баланс -15000 руб. Но если будет проведена процедура идентификации, то сумма может быть увеличена до 100000 руб. Деньги, которые вносятся на карту, не подлежат обязательному страхованию.

Такие платежные инструменты отличаются не продолжительным сроком действия - до 1 года. Кроме этого карта не восстанавливается в случае потери или воровства. Данный вид платежного инструмента должен использоваться для покупки подарков, поэтому наличные с карты снять невозможно. Аналогично нельзя сделать перевод на другую карту или электронный кошелек.

Подарочная карта выдается мгновенно. Никаких документов для ее покупки предоставлять не нужно. Не понадобится заполнять и заявление. Предоплаченная карта не именная, поэтому дарить можно без ограничений. В качестве дополнительной оплаты обязательно взимается комиссия. Она может быть разной в зависимости от дизайна карты.

Приобрести подарочную банковскую карту можно непосредственно в отделении банковского учреждения. Это наиболее просто. Но кроме этого при отсутствии свободного времени можно доказать заказать платежный продукт на сайте банка онлайн или на специализированных ресурсах. После этого карта приходит по почте или ее привозит курьер. Также имеется множество точек продаж, но в этом случае может добавляться торговая наценка.

Подарочные карты реализуются не активированными. Чтобы активировать продукт используется SMS, email или горячая линия. Проверяется баланс карты непосредственно на сайте банковского учреждения. В этом случае вводится номер карты и срок окончания ее действие. Также можно узнать необходимую информацию, позвонив на горячую линию.

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