Береги смолоду: 200 школ и детсадов Нижегородской области повышают производительность труда Общество

200 учебных заведений Нижегородской области реализовали 75 проектов повышения производительности труда. Об этом сообщили в проектном офисе правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом".

Суть "бережливых проектов" - сократить затраты на действия, не связанные с преподаванием, и переоборудовать пространство так, чтобы детям было комфортнее и интереснее учиться.

Пространство

В частности, в Арзамасской православной гимназии по-новому организовали учебное пространство.

По словам директора гимназии Юлии Залялиевой, проект "Разработка и внедрение типовых решений для учебных кабинетов" позволил сократить время на подготовку к урокам от 8 до 3 минут.

"В кабинете физики изменилась система хранения оборудования для лабораторных работ: все предметы для практического занятия к учебным местам доставляют на раздаточной тележке, что позволяет быстрее сконцентрироваться на предмете" - пояснила она.

Кроме того, в холле гимназии построили уголок для игры в шахматы и шашки. Гардероб расширили и оснастили дополнительным выходом - это помогло развести поток учащихся и сократить время поиска вещей.

"Каждый квадратный метр учебного заведения должен помогать детям учиться, сделать образовательный процесс интересным и увлекательным" - сказала Юлия Залялиева.

Время

Проект повышения производительности труда начался и в православном детском садике города Арзамаса. Отмечается, что он является единственным в стране, где внедряются бережливые технологии.

Там реализовали проект по оптимизации процесса подготовки к занятиям по физическому воспитанию.

"Если раньше детишки одевались за 15 минут, и времени на занятия практически не оставалось, то теперь процесс подготовки к занятиям составляет не более 5 минут", - сообщила директор дошкольного учреждения Елена Шейкова.

В детском саду разработаны алгоритмы, которые позволяют оптимизировать текущие процессы. Например, уборку игрушек, уход за комнатными растениями, уборку кроваток.

Дети стали быстрее собираться на прогулку – для этого оборудована "умная" система хранения вещей в каждом шкафчике. Знаки визуализации помогают ребенку сориентироваться и быстро сообразить, что на какой полке находится.

В книжном уголке книги расположены в контейнерах с определенной цветной маркировкой – красные – сказки, с желтой маркировкой – книги по теме недели, синие – подготовка к школе. Книги также имеют значок определенного цвета, чтобы помочь найти детям соответствующий контейнер.

"Для нас важно что "бережливые практики" были развивающими. "Умная" система хранения вещей помогает воспитать в ребенке привычку к порядку и учит быть аккуратным" - пояснила директор детского сада.

Также в детском саду была начата работа над проектами "Электронный документооборот", "Организация рабочего места педагога", "Организация лыжной базы", "Организация снегоуборочных работ". Теперь посетители детского сада тратят меньше времени на поиск необходимого сотрудника или помещения: в учреждении разработана система навигации.

По нацпроекту

Напомним, Нижегородская область стала одним из первых регионов России, где началась работа по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости". В частности, с начала 2018 года по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в регионе стартовал проект "Эффективная губерния" по внедрению бережливых технологий в промышленности и других сферах для повышения производительности труда.

В среднем, объемы производства в результате реализации проектов по внедрению бережливых технологий выросли до 12,5 раз на разных участках. Потери от брака сократились до 4 раз.