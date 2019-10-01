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Бизнес

Итоги Международного Digital Summit станут главной темой "Бизнес News. Время зарабатывать" в эфире ТК "Волга"

04 октября 2019 15:29  [47] Бизнес

Главной темой очередного выпуска ТВ-программы "Бизнес News. Время зарабатывать" станут итоги Международного Digital Summit в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают авторы проекта – журналисты делового портала "Бизнес News. Время зарабатывать".

Программа выйдет в эфире ТК «Волга» сегодня 4 октября в 19:55. Повтор смотрите в субботу 5 октября в 13:10.

Также в числе тем выпуска – итоги работы с нижегородским бизнесом крупнейших банков и преимущества лизинга для предпринимателей в сравнении с кредитом.

Кроме того, традиционно в программе будут представлен обзор лучших книг для бизнеса.

СПРАВКА:
"Бизнес News. Время зарабатывать" - новости экономики и бизнеса Нижегородской области, аналитика, обзоры разных сегментов рынка, лучшие книги для бизнеса и многое другое. Интернет-версия – деловой портал "Бизнес News. Время зарабатывать" (www.vz-nn.ru).

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