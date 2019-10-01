Последние новости рубрики Политика
13 октября 2019 09:30  [74] "Агропромышленный комплекс всегда считался одной из стратегически важных отраслей народного хозяйства", - Евгений Лебедев
13 октября 2019 09:05  [64] "Вы лучше других понимаете, что лёгкого хлеба не бывает", - Глеб Никитин
12 октября 2019 13:11  [298] Сбор предложений от жителей в рамках отбора в кадровый резерв Нижегородской области в сфере туризма и НХП завершится 16 октября
12 октября 2019 10:06  [209] Выездной прием граждан пройдет в администрации Варнавинского района 7 ноября
11 октября 2019 17:45  [239] Первое заседание Общественной палаты Нижнего Новгорода II созыва состоится 30 октября
11 октября 2019 16:40  [339] "Предложение Минтруда о новых правилах выплаты пособий по уходу за ребенком создаст проблемы родителям", - Ольга Баталина
11 октября 2019 15:49  [1114] Иван Носков уволил Наталью Суханову с поста замглавы Дзержинска
11 октября 2019 13:08  [429] Владимир Путин назвал снижение госдолга показателем качества работы правительства Нижегородской области
11 октября 2019 11:21  [313] Глеб Никитин представил Владимиру Путину проект строительства онкоцентра в Нижегородской области
11 октября 2019 11:01  [251] Руководство Дзержинска приняло участие в форуме "Россия – спортивная держава"
Политика

"Вы лучше других понимаете, что лёгкого хлеба не бывает", - Глеб Никитин

13 октября 2019 09:05  [64] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем работника сельского хозяйства. Праздник отмечают во второе воскресенье октября, этом году он пришелся на 13 октября.

"Вы лучше других понимаете, что лёгкого хлеба не бывает, как не бывает лёгкого труда на селе в целом. Но справляетесь и с тяжёлой работой, и с капризами природы, делая всё возможное, чтобы агропромышленный комплекс Нижегородской области активно развивался, а жители региона были обеспечены качественной и экологически чистой продукцией.

Несмотря на непростые погодные условия этого года, в регионе вновь получены достойные результаты по сбору урожая, в большинстве районов области выросло производство молока, осваиваются новые виды сельскохозяйственных культур и технологий. Каждый из вас вкладывает в порученное дело свои силы, душу, профессионализм, обеспечивая общий успех. За это низкий поклон многотысячной армии сельских тружеников.

Мы гордимся вами и вашими достижениями! Ваш труд важен для региона! Сельское хозяйство было и будет стратегической отраслью, а ее успешное развитие во многом зависит от поддержки государства. В регионе и в дальнейшем будет уделяться особое внимание внедрению новых программ, направленных на обновление парка техники, привлечение кадров на село и продвижение продукции нижегородских производителей", - отметил губернатор в своем поздравлении.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph