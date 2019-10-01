"Вы лучше других понимаете, что лёгкого хлеба не бывает", - Глеб Никитин Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем работника сельского хозяйства. Праздник отмечают во второе воскресенье октября, этом году он пришелся на 13 октября.

"Вы лучше других понимаете, что лёгкого хлеба не бывает, как не бывает лёгкого труда на селе в целом. Но справляетесь и с тяжёлой работой, и с капризами природы, делая всё возможное, чтобы агропромышленный комплекс Нижегородской области активно развивался, а жители региона были обеспечены качественной и экологически чистой продукцией.

Несмотря на непростые погодные условия этого года, в регионе вновь получены достойные результаты по сбору урожая, в большинстве районов области выросло производство молока, осваиваются новые виды сельскохозяйственных культур и технологий. Каждый из вас вкладывает в порученное дело свои силы, душу, профессионализм, обеспечивая общий успех. За это низкий поклон многотысячной армии сельских тружеников.

Мы гордимся вами и вашими достижениями! Ваш труд важен для региона! Сельское хозяйство было и будет стратегической отраслью, а ее успешное развитие во многом зависит от поддержки государства. В регионе и в дальнейшем будет уделяться особое внимание внедрению новых программ, направленных на обновление парка техники, привлечение кадров на село и продвижение продукции нижегородских производителей", - отметил губернатор в своем поздравлении.