"Вы не просто даете детям знания, вы учите их искать себя", - Денис Москвин Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь НРО партии "Единая Россия" Денис Москвин направил поздравление с Днем учителя.

"Ни для кого не секрет, что учитель – не просто профессия. Вы посвятили себя делу, которое требует не только глубоких знаний и полной самоотдачи, но и душевной щедрости и чуткости.

Все мы когда-то сидели за школьной партой. И каждый из нас всегда вспоминает своих наставников с особой теплотой и благодарностью. Сегодняшний праздник – это еще один повод сказать нашим учителям спасибо за всё, что они сделали для нас, и продолжают делать для наших детей. За заботу, доброту и мудрость.

Вы не просто даете детям знания, вы учите их искать себя, свой путь в жизни, помогаете делать правильный выбор. А значит, именно от вас во многом зависит будущее нашей страны.

Благодарю вас за ежедневный нелегкий труд, за достоинство и верность делу, за самоотдачу и терпение. Пусть ученики радуют своими успехами и достижениями, а работа приносит только радость! Желаю вам здоровья, вдохновения, благополучия и всего самого доброго", - отмечается в поздравлении Москвина.