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Общество

Лису в центре города встретили нижегородцы

04 октября 2019 16:57  [55] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Лису в центре города встретили нижегородцы 3 октября 2019 года. Об этом сообщается в группе соцсети ВКонтакте. Животное увидели на пл. Минина.

Специалисты по охране объектов животного мира пояснили, что дикие звери часто являются переносчиками многих опасных болезней, таких как бешенство, туляремия, лептоспироз и многие другие.

Населению рекомендуют сообщать о подобных случаях на горячую линию госохотнадзора. "Зеленый телефон" с номером 433-22-11.

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Теги:
Животные
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