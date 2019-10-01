Лису в центре города встретили нижегородцы Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Лису в центре города встретили нижегородцы 3 октября 2019 года. Об этом сообщается в группе соцсети ВКонтакте. Животное увидели на пл. Минина.

Специалисты по охране объектов животного мира пояснили, что дикие звери часто являются переносчиками многих опасных болезней, таких как бешенство, туляремия, лептоспироз и многие другие.

Населению рекомендуют сообщать о подобных случаях на горячую линию госохотнадзора. "Зеленый телефон" с номером 433-22-11.